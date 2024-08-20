Куба впервые примет участие в Детском международном культурном форуме в Москве

Делегация из Кубы во главе с ведущим солистом Национального балета страны Дани Эрнандесом впервые примет участие в Детском международном культурном форуме. Мероприятие пройдет в Москве с 22 по 24 августа.





В Национальном балете Кубы уточнили, что в состав делегации войдут шесть студентов школы танца, балета и музыки. Форум состоится при поддержке Минкультуры России.





«Этот форум должен стать уникальной платформой, которая открывает возможности для широкого общения наших талантливых детей, для встреч с выдающимися мастерами и исполнителями и обмена опытом», — отметили представители балета.





Министр культуры России Ольга Любимова ранее сообщала, что в III Международном детском культурном форуме примут участие свыше 2 тысяч человек. Состоится он на площадке отреставрированного Московского дворца пионеров.









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