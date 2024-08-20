В Пермском крае пройдут Форум Строгановских территорий и фестиваль «У Соли»

В Усолье Строгановском, расположенном в Пермском крае, 24 августа пройдет Форум Строгановских территорий и фестиваль «У Соли». Событие объединит сотрудников музеев, архивов, историков и туроператоров со всей России, работающих над сохранением строгановского наследия.





Ольга Сафрошенко, руководитель проектного офиса «Усолье Строгановское», подчеркнула значимость форума в рамках масштабного фестивального проекта «День рождения Палат», посвященного 300-летию Палат Строгановых. Она отметила, что одной из главных тем станет обсуждение подходов к работе с этим богатым наследием. Сафрошенко выразила надежду, что архитектурные памятники, произведения искусства и ремесла, созданные Строгановыми, будут вдохновлять современное поколение, способствовать развитию территорий и привлекать людей.





Форум соберет как крупные, так и небольшие музеи, а также общественные инициативы. В числе участников окажутся Государственный Русский музей, Сольвычегодский историко-художественный музей, музей-усадьба «Марьино» и проект из Ярославской области. Пермский край представят Пермская государственная художественная галерея, Государственный архив Пермского края, Пермский краеведческий музей и музеи «строгановских территорий».





В тот же день Усолье предложит яркую и познавательную программу фестиваля «У Соли», входящего в проект «Строгановские сезоны». Топоним «Усолье» означает «место у соли», которое исторически являлось центром не только промышленности, но и культурного обмена и социального развития.





Фестиваль порадует гостей разнообразной концертной программой, в которой примут участие такие музыкальные коллективы, как RusTradEns и «Ирисово Поле», а также студия пэлянисток «Репей». Посетителей ожидает театральное дефиле и мозаичная иконописная мастерская из поселка Ильинский. В партнерстве с Камской археологической экспедицией ПГНИУ проведут лекции по средневековой истории региона. Кроме того, ремесленники покажут свое мастерство, а дети и взрослые смогут принять участие в создании соляного промысла и попробовать себя в роли солеваров.





Проект «День рождения Палат» реализуется Березниковским историко-художественным музеем при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и министерства культуры Пермского края.









Фото: Rutube



