Вышли первые кадры фильма «Маме снова 17» с Ходченковой

Появился ролик к фильму Анны Курбатовой «Маме снова 17». Главную роль в комедии исполнила Светлана Ходченкова.





Фильм выйдет на больших экранах в сентябре 2024 года. Комедия заставит зрителя задуматься над вопросами взросления, ценностей, решением проблем.





«В нашей комедии, возможно, присутствует некоторое безумие, но это то, что делает ее особенной. Часто мы так погружены в работу и быт, что забываем жить полной жизнью. Картина «Маме снова 17» призвана напомнить, что время летит незаметно и нужно уметь наслаждаться каждым моментом», — поделилась режиссер Анна Курбатова.





Главная героиня попадет в будущее и окажется в теле своего 36-летнего «я». Она попытается приспособиться к новым реалиям, но юношеский образ ее мыслей вступит в конфликт с ролями директора школы и матери.





В фильме сыграли Константин Крюков, Сергей Жарков, Эра Зиганшина, Елена Муравьева и другие. Музыку к ленте написал DJ Грув.









Фото: Предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра START