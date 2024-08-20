В Петергофе расшифровали ноты XVIII века

В музее-заповеднике «Петергоф» прошла атрибуция музыкальных произведений XVIII века, найденных на панно в Дубовом кабинете Большого петергофского дворца. Ноты, до недавнего времени остававшиеся безымянными, были расшифрованы музыкантами Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, которые исполнили эти мелодии на старинных инструментах.





На двух филенках, расположенных на северной стене Дубового кабинета, изображены различные музыкальные инструменты, такие как скрипка, гобой, флейты и другие, а также нотные тетради с выписанными мелодиями. Эксперты консерватории успешно перевели старофранцузские ноты и сопрановый ключ в современную нотацию. В ходе этой работы исследователи обнаружили, что расшифрованные мелодии принадлежат Жану-Батисту Люлли, придворному композитору короля Людовика XIV.





Заведующий отделом «Большой дворец» Сергей Бондарев подчеркнул, что это открытие произошло в юбилейный год двух выдающихся мастеров, оформлявших Дубовый кабинет. В 2024 году пройдет 345 лет со дня рождения Жана Батиста Леблона и 340 лет со дня рождения Николя Пино.





Полученные композиции были скопированы с фрагментов пролога к опере «Роланд» Жана-Батиста Люлли. Действие пролога происходит во дворце Демогоргона, короля фей и гениев, и связано с эпосом рыцаря Роланда. Одно из панно содержит ноты вокальной партии из дуэта La Principale Fée и Демогоргона, тогда как на другом представлена инструментальная партия менуэта. Эти произведения полностью соответствуют эстетике Дубового кабинета, который воспевает Петра I и Российское государство.





В научном проекте по атрибуции уникальных дубовых панно участвовали Сергей Бондарев и Елена Чупахина, преподаватель кафедры органа и клавесина консерватории.









Фото: Предоставлено пресс-службой ГМЗ «Петергоф»