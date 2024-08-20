Завершилась абхазская часть фестиваля «Хибла Герзмава приглашает»

В понедельник вечер в Сухуме завершилась абхазская часть XXII музыкального фестиваля «Хибла Герзмава приглашает». Финальный аккорд мероприятия прозвучал на Театральной площади, где прошел джазовый концерт.





Перед началом выступления народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава отметила, что концерт стал завершающим для абхазской программы фестиваля. Она также добавила, что совсем скоро команда фестиваля отправится в большой концертный тур по городам России. В ноябре мероприятие впервые пройдет в Китае, информирует ТАСС. На сцене выступили джаз-бэнд под руководством Сергея Макеева и специальный гость концерта — известный джазовый музыкант Игорь Бутман.





Герзмава подчеркнула важность серьезной поддержки для реализации такого масштабного фестиваля. Она выразила благодарность Президентскому фонду культурных инициатив и лично Роману Карманову, а также Минкультуры и министру культуры России Ольге Любимовой.





Артистка отметила важность поддержки со стороны правительства и министерства культуры Абхазии, а также ряда организаций, включая Росконцерт. В заключение она выразила признательность меценатам Николаю Ачбе, Андрею Дудко и Важе Чачбе, а также команде фестиваля и фонда за их усилия в организации мероприятия.









Фото: Rutube