Ольга Любимова поприветствовала участников фестиваля «Творчество юных»

Министр культуры России Ольга Любимова поприветствовала участников фестиваля Союзного государства «Творчество юных». Она записала соответствующий ролик в Telegram-канале.





Ольга Любимова отметила, что фестиваль во второй раз проходит в Музее Победы. В Москве снова встретятся молодые таланты из России и Белоруссии. Участники отпразднуют 80-летие освобождения республики от фашистских захватчиков и порадуют зрителей лучшими образцами песенного и музыкального искусства двух стран.





Министр отметила , что проведение фестиваля Союзного государства служит укреплению двусторонних связей, а также воспитанию у молодого поколения любви к искусству и уважения к общей богатой истории. Ольга Любимова пожелала участникам вдохновения и ярких творческих достижений.





Ранее министр поприветствовала участников кинофестиваля «Короче». Смотр проходит в Калининграде.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой