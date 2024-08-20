Ольга Любимова поприветствовала участников фестиваля «Творчество юных»

Ольга Любимова поприветствовала участников фестиваля «Творчество юных»

20.08.2024

Министр культуры России Ольга Любимова поприветствовала участников фестиваля Союзного государства «Творчество юных». Она записала соответствующий ролик в Telegram-канале.

Ольга Любимова отметила, что фестиваль во второй раз проходит в Музее Победы. В Москве снова встретятся молодые таланты из России и Белоруссии. Участники отпразднуют 80-летие освобождения республики от фашистских захватчиков и порадуют зрителей лучшими образцами песенного и музыкального искусства двух стран.

Министр отметила, что проведение фестиваля Союзного государства служит укреплению двусторонних связей, а также воспитанию у молодого поколения любви к искусству и уважения к общей богатой истории. Ольга Любимова пожелала участникам вдохновения и ярких творческих достижений.

Ранее министр поприветствовала участников кинофестиваля «Короче». Смотр проходит в Калининграде.


Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой