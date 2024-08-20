В Петербурге стартовал XXVI Международный фестиваль современного танца Open Look

Старейший в России международный фестиваль современного танца Open Look в 26-й раз открылся в Санкт-Петербурге. Участниками стали мастера из стран Европы и Азии.





Основатель и директор фестиваля Вадим Каспаров на пресс-конференции в ТАСС отметил, что в этом году событие возвращается к международной программе.





«В фокусе внимания - современная хореография Балканских стран, Белоруссии и Кореи. Для фестиваля важно сохранять творческую кооперацию с коллегами: она открывает большие возможности, рождает идеи новых совместных проектов», — пояснил он.





Каспаров добавил, что Open Look представит срез состояния российского современного танца. Фестиваль покажет, что нового родилось и «вошло в топ» за год, как трансформируется пластический текст, куда движется отечественная хореографическая идея. Соответствующую панораму представят коллективы из Москвы, Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени.





Впервые Bitef Dance Company посетит фестиваль в качестве приглашенного гостя. В Балканском вечере современного танца 23 августа примут участие хореограф Ивана Балабанова из Северной Македонии и итальянский композитор Алессандро Олла. Последний представит спектакль Code#9. Белоруссию представит «Проект Дмитрия Беззубенко» из программы старейшего на пространстве СНГ фестиваля современного танца IFMC (Витебск).





Показы проходят на Новой сцене имени Всеволода Мейрхольда Александринского театра при поддержке городского комитета по культуре. Новинкой фестиваля стала платформа «Открытая сцена» для молодых хореографов, чьи работы не вошли в основную программу.









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