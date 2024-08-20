Умер художник-постановщик советских фильмов Константин Загорский

Константин Загорский, народный художник России, лауреат Государственной премии СССР, скончался на 92-м году жизни. Пресс-служба Союза кинематографистов России сообщила о его смерти 18 августа 2024 года, однако причины кончины не уточняются.





Загорский родился в 1933 году. В 1964-м завершил обучение во ВГИКе по специальности «Художник кино». После этого он начал свою карьеру на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького, где стал известным художником-постановщиком.





В его фильмографии значатся такие культовые работы, как «Волшебная лампа Аладдина», «Остров сокровищ», «Русалочка», «Аленький цветочек» и «Вооружен и очень опасен». Константин Загорский оставил заметный след в российском киноискусстве.









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