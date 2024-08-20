В Горках Ленинских прошел юбилейный фестиваль «Джазовые сезоны»

Юбилейный X Международный фестиваль «Джазовые сезоны» завершился в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Итоги события подвели в Минкультуры России.





В ведомстве отметили , что уникальное событие собрало десятки лучших российских и зарубежных джазовых музыкантов. На мероприятии побывали несколько тысяч зрителей.





Перед гостями выступили Игорь Бутман с Московским джазовым оркестром, Полина Гагарина, Илиана Санчез и «Ритмы Гаваны». Также зрители увидели выступления трио Тони Карапетяна и поэтессы Ахи Астаховой.









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