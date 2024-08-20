В Горках Ленинских прошел юбилейный фестиваль «Джазовые сезоны»

Несколько тысяч зрителей собрались на событии в музее-заповеднике.
Министр культуры России рассказала о новой традиции, в рамках которой вручается спецприз.
Взрослые и дети смогут перенестись в мир балета, где объединены классическое и современное искусство...
Выступления прошли в старинных усадьбах.
Выставка открылась в крепости Орешек.
Несколько тысяч зрителей собрались на событии в музее-заповеднике.
Министр культуры России рассказала о новой традиции, в рамках которой вручается спецприз.
Взрослые и дети смогут перенестись в мир балета, где объединены классическое и современное искусство...
Выступления прошли в старинных усадьбах.
Выставка открылась в крепости Орешек.
Зрителями стали более 600 человек.
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Замдиректора Свердловской филармонии Рустем Хасанов уточнил, что мероприятие пройдет на базе их вирт...
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Выступление пройдет в рамках образовательной сессии Сибирского юношеского оркестра Красноярской фила...
20.08.2024