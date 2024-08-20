Министр культуры России Ольга Любимова поприветствовала участников XII Российского кинофестиваля «Короче». Смотр проходит в Калининграде с 20 по 25 августа.





В конкурсных программах участвуют около 40 картин. По словам министра, в 2023 году появилась новая традиция.





«Регионам, которые поддерживают производство и продвижение отечественных фильмов, вручается специальный приз фестиваля и Министерства культуры России», — пояснила Ольга Любимова в Telegram-канале.





В этом году организаторы приняли решение присудить награду региону, который одним из первых включился в систему рибейтов — возмещения части затрат на кинопроизводство. Приз достался министерству культуры Пермского края. Ольга Любимова поздравила коллег и пожелала им успехов.









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