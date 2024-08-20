Проект «Сезон балетов» МТС Live стартует 14 сентября

Этой осенью и зимой зрители смогут погрузиться в мир удивительных впечатлений благодаря запуску проекта «Сезон балетов» от МТС Live. С 14 сентября программа предложит зрителям семейные спектакли, которые объединят классическое и современное искусство балета с передовыми технологиями.





Основной площадкой станет ДКиТ МАИ, где зрители увидят четыре новые премьеры: «Золушка», «Карнавальная ночь», «Последнее русское танго в Париже» и «Ромео и Джульетта». Кроме того, в программе запланированы классические балеты на музыку Петра Ильича Чайковского, такие как «Лебединое озеро» и «Спящая красавица», которые будут дополнены эффектной 3D-анимацией.





Артисты Национального русского балета «Возрождение», одного из ведущих коллективов Москвы с более чем 25-летней историей, представят музыкальные постановки с захватывающими мультимедийными эффектами. Этот проект обещает стать ярким событием для любителей балета всех возрастов.









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