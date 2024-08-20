Музыканты из семи стран выступили с оркестровыми программами под Псковом

Сотрудники Псковского музея-заповедника совместно с областной филармонией провели первую международную арт-экспедицию, в рамках которой одновременно выступили музыканты из семи стран. Концерты прошли в старинных усадьбах, принадлежавших известным русским композиторам – Модесту Мусоргскому и Николаю Римскому-Корсакову.





Как сообщила ТАСС генеральный директор музея Светлана Мельникова, мероприятие объединило 70 представителей Китая, Белоруссии, Сербии, Узбекистана, Казахстана и Таджикистана. Мельникова рассказала, что в Псковской области организовали два концерта в рамках арт-экспедиции под названием «Родовые гнезда». Музыканты представили оркестровую программу, посвященную трем юбилейным датам 2024 года: 225-летию со дня рождения Александра Пушкина, 185-летию Мусоргского и 180-летию Римского-Корсакова.





Основными организаторами мероприятия выступили Псковская областная филармония и Духовно-просветительский центр «Ручей». Главная цель проекта заключалась в создании единого симфонического оркестра из музыкантов разных стран. Участники подготовили разнообразную концертную программу за пять дней репетиций.





Мельникова отметила, что мемориальный музей-усадьба Мусоргского в Наумово наполнился звучанием струнных и духовых инструментов. Во время камерного концерта в усадебном зале звучала как классическая, так и эстрадная музыка. По предварительным данным, мероприятие привлекло более 300 зрителей, среди которых были как местные жители, так и гости из других регионов России.





В программе прозвучали такие произведения, как «Дуэт» Моцарта, «Гимн для 10 виолончелей, контрабаса и альта» Юлиуса Кленгеля, «Наш город» Василия Соловьева-Седого и «Танец рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева. Кроме того, в первый день арт-экспедиции в усадьбе Римского-Корсакова состоялось выступление музыкантов группы деревянных духовых инструментов, где исполнили произведения Чайковского, Бетховена и Вебера в аранжировках для ансамбля флейт, гобоя и кларнета.









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