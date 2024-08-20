В Шлиссельбурге расскажут о трагической судьбе императора Иоанна Антоновича

В крепости Орешек открывается выставка, посвященная трагической судьбе императора Иоанна Антоновича, свергнутого Елизаветой Петровной. Старший научный сотрудник Государственного музея истории Санкт-Петербурга Юлия Дьякова уточнила, что основным материалом для экспозиции стали документы из Российского государственного архива древних актов в Москве.





В беседе с ТАСС Дьякова отметила , что выставка включает уникальные документы, подтверждающие сложные обстоятельства жизни Иоанна Антоновича. По ее словам, в архивных материалах обнаружилось множество неизвестных деталей, в том числе вопрос о месте захоронения императора. Экспозиция представит документ, который указывает на вероятность, что его тело может находиться на месте гибели, в Шлиссельбургской крепости.





Посетители смогут познакомиться с копиями архивных документов, которые открывают детали многолетней борьбы за российский трон, перипетиями политических интриг и дворцовых переворотов, завершившихся трагической судьбой Иоанна Антоновича 5 июля 1764 года. Также выставка включает современное научное и художественное оформление, посвященное личности императора.





В честь 260-летия со дня гибели Иоанна Антоновича Государственный музей истории Санкт-Петербурга готовит к выпуску репринтное издание книги С. Ф. Либровича «Император под запретом». Выставка будет открыта для посещения до 31 октября 2024 года.









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