Солисты балета Большого театра выступили в Гостином дворе

Московский Гостиный двор собрал более 600 любителей искусства на уникальном концерте солистов балета Большого театра. В рамках форума-фестиваля «Москва 2030» зрители смогли насладиться выступлениями Игоря Цвирко, Кристины Кретовой и Ксении Дежневой, а также струнного квинтета.





Солисты представили вариации из известных балетов, таких как «Щелкунчик» П. И. Чайковского и «Дон Кихот» Л. Минкуса. Также прозвучали хореографическая миниатюра «Умирающий лебедь» Сен-Санса и номер «Буржуа» на музыку Жака Бреля. В перерывах между показами классических номеров выступала Ксения Дежнева вместе со струнным квинтетом.





Дежнева отметила, что ей очень понравилась площадка и культурная программа форума. Она подчеркнула интерес публики и интеллигентность зрителей, что, по ее словам, свидетельствует о высоком культурном уровне людей, посетивших мероприятие.









Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва