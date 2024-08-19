Концерт российско-китайского оркестра в «Сириусе» можно будет посмотреть онлайн

В университете «Сириус» в Сочи 23 августа состоится концерт Российско-китайского молодежного коллектива «Чайковский-оркестр», который можно будет увидеть в прямом эфире через виртуальный концертный зал Свердловской филармонии. Об этом сообщил Рустем Хасанов, первый заместитель директора филармонии.





Хасанов отметил, что филармония рада расширять свои возможности, предоставляя зрителям возможность следить за трансляцией как на платформе «ВКонтакте», так и на официальном сайте учреждения. Он добавил, что ссылки на трансляцию отправят китайским партнерам, обеспечивая доступ к концерту для международной аудитории.





В рамках проекта «Летняя оркестровая академия» российские и китайские музыканты объединятся для исполнения произведений как китайских композиторов, так и русских классиков. Под руководством дирижеров Дмитрия Филатова и Сяо Мина артисты представят знаковые музыкальные номера.





Академия предоставляет участникам из обеих стран уникальную возможность получить профессиональный опыт от зарубежных коллег. В этом году в программе участвуют 23 музыканта из Китая, включая артистов Театра оперы и балета провинции Хунань и Хунаньского национального оркестра. Подготовку коллектива «Чайковский-оркестр» осуществляют такие мастера, как скрипачка Ольга Волкова, солист оркестра Большого театра России флейтист Станислав Ярошевский и концертмейстер группы валторн Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии Игорь Карзов.





В университете «Сириус» артисты представят два концерта. Второй из них будет камерной программой солистов под названием «Тысяча ли рек Сяо и Сян: путь в Россию», где прозвучат традиционные китайские инструменты, такие как эрху, гучжэн, гуцинь, пипа, чжунжуань, шэн и бамбуковая флейта сяо.









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