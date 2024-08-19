Международный фестиваль джаза объединит порядка 200 артистов в Челябинске

24 августа в Челябинске стартует международный джазовый фестиваль «Какой удивительный мир», который объединит около 200 музыкантов и соберет порядка 3 тысяч зрителей. Особое внимание на фестивале уделят стрит-параду, в котором примут участие артисты из Финляндии, сообщил ТАСС министр культуры региона Алексей Бетехтин.





По словам министра, фестиваль станет значимым мероприятием для Челябинской области, привлекая джазовых звезд и талантливых музыкантов со всей России. Бетехтин отметил, что уже ожидается активное участие 200 музыкантов, среди которых коллектив Markomallow из Финляндии.





Фестиваль продлится несколько дней, а начнется с экскурсии по пешеходной части улицы Кирова. Проведет ее Наталья Риккер, автор книги «Джаз в Челябинске». В рамках фестиваля запланированы концерты в Златоусте, Озерске и Аше, где артисты продемонстрируют разнообразие стилей и направлений джаза. Также участники смогут посетить лекции, дискуссии, мастер-классы и выставки.





1 сентября пройдет стрит-парад, в котором будут участвовать музыканты, актеры и танцоры. Старт мероприятия запланирован от сцены у Главпочтамта, и маршрут пройдет через пешеходную часть в сторону арт-сквера на набережной реки Миасс. Бетехтин подчеркнул, что этот парад станет настоящим музыкальным праздником.





Фестиваль завершится 4 сентября концертом с участием известного квартета Родиона Грищенко и вокалисток Софии Ацбеха-Негга и Мариам Мерабовой, а также ансамбля «Уральский диксиленд Игоря Бурко».









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