В Москве появится памятник летчику-испытателю Валерию Чкалову

Памятник летчику-испытателю Валерию Чкалову появится в Москве. Его установят на Ходынском поле, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в Telegram-канале.





По словам главы региона, подарок всей России готовят в честь года 120-летия со дня рождения легендарного летчика-испытателя и нижегородца.





«Установим памятник Герою Советского Союза, впервые совершившему беспосадочный перелет через Северный полюс (8504 км за 63 часа 16 минут)», — поделился Никитин.





Губернатор напомнил, что на Центральном аэродроме в 1938 году летчик героически погиб.





Автором проекта выступает скульптор и народный художник России Салават Щербаков. По его словам, было несколько вариантов памятника. В итоге создатели вдохновились перелетом Чкалова через Северный полюс. Щербаков отметил, что в памятнике хотят отразить его большую силу, романтику, порядочность и героизм.









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