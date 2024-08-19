Музей Победы провел семейный фестиваль в честь подвига фронтовых собак в военные годы

В Москве прошел семейный фестиваль, посвященный подвигу фронтовых собак в годы Великой Отечественной войны. В Минкультуры России представили фотографии с праздника.





Мероприятие организовал Музей Победы. В событии приняли участие свыше 15 организаций, говорится в Telegram-канале ведомства.





Зрители побывали на мастер-классах и лекциях о четвероногих питомцах. Также на празднике работал стенд приюта для бездомных животных. Желающие могли найти себе здесь четвероногого друга.





В транспортной локации Музея Победы «Главные Оружейные Реликвии Армии» кинологи вместе с собаками разыграли боевые эпизоды времен Великой Отечественной войны. В рамках специальных экскурсий зрители увидели работу фронтовых псов: истребителей танков, связистов, санитаров, разведчиков, минеров и спасателей.









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал