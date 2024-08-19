Стриминговые платформы представят документальное кино на фестивале Original+Doc в Москве

С 23 по 26 августа 2024 года в Москве состоится фестиваль документального контента стриминговых платформ Original+Doc. Участие в мероприятии примут такие онлайн-кинотеатры, как Okko, Kion, Wink, Start, Premier и «Кинопоиск», сообщили в пресс-службе смотра.





Фестиваль пройдет в рамках Московской международной недели кино и будет организован в Музее Москвы, а также в кинотеатре и на открытых площадках, передает ТАСС. В пресс-службе отметили, что крупнейшие стриминговые платформы страны представят свои проекты на этом событии.





Основной конкурс включает премьерные документальные фильмы, которые оценят два независимых жюри: эксперты в области кинематографа и представители СМИ. Жюри кинематографистов возглавит Сергей Дебижев, лауреат ММКФ за лучший документальный фильм «Святой Архипелаг». Он подчеркнул, что современный кинематограф продолжает играть важную роль в обществе, транслируя идеи и создавая атмосферу. Дебижев также отметил растущий интерес к документальному кино и важность качества драматургии и изображения при оценке проектов.





В состав жюри вошла режиссер и сценарист Юлия Бобкова, а также художник-постановщик Елена Окопная. Председателем жюри СМИ назначили Наталью Баринову, руководителя редакции социальной и гуманитарной информации ТАСС. Она добавила, что документальное кино становится все более популярным, меняя восприятие зрителей.





Деловая программа фестиваля включает два круглых стола с участниками основного конкурса и представителями платформ. Новая программа «Биржа доков: Ищу стриминг» дает авторам возможность представить свои проекты стриминговым платформам.





В рамках фестиваля покажут документальные фильмы о киноведе Кирилле Разлогове, народной артистке РСФСР Алле Демидовой, а также фильмы «Харама (Жители святых мест)» режиссера Дмитрия Давыдова и «Мирный атом» Юрия Ярушникова.





Кроме того, запланированы специальные показы: 23 августа пройдет премьера фильма «Жванецкий» Вадима Плохотникова, а 24 августа состоится столичная премьера картины «Крест» Сергея Дебижева.









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