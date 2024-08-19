Онлайн-кинотеатр «Иви» экранизирует новый роман Яны Вагнер

Онлайн-кинотеатр «Иви» займется экранизацией нового романа-катастрофы Яны Вагнер «Тоннель». Об этом сообщила пиар-служба платформы.





Новый проект расскажет о том, как несколько сотен людей по неизвестным причинам остались заперты в огромном автомобильном тоннеле. Оказавшись наедине с этой ситуацией, герои попытаются выжить.





Продюсерами от кинокомпании AP Entertainment выступят Дмитрий Рудовский («Духless», «Притяжение») и Матвей Зубалевич («Я слежу за тобой», «Классная Катя»). Со стороны «Иви» - Инна Оркина-Сексте и Анастасия Дюкарева. Над сценарием будет работать Сергей Калужанов. Режиссерское кресло займет Илья Ермолов («Золотое дно», «13 Клиническая. Начало»).





Яна Вагнер работала над «Тоннелем» шесть лет. В марте этого года роман вышел и тут же получил восторженные отзывы читателей и положительную оценку критиков.









Фото: Игорь Иванко / АГН Москва