Стартовал прием заявок на участие в двух программах Минкультуры России

Начался прием заявок на участие в программах «Большие гастроли» и «Мы — Россия». Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.





Обе программы входят во Всероссийский гастрольно-концертный план, напомнила министр. Благодаря проекту как самые известные труппы, так и небольшие коллективы смогут радовать зрителей своим мастерством в разных регионах РФ.





«В этом году в «Больших гастролях» принимают участие 268 театров, в программе «Мы — Россия» — 61 национальный коллектив», ؙ— говорится в сообщении Ольги Любимовой в Telegram-канале.





География выступлений раскинулась от Калининграда до Южно-Сахалинска. Речь идет о более 260 городах и населенных пунктах. Заявки принимаются до 1 октября.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой