Васнецовский пленэр завершился в Кировской области

Международный Васнецовский пленэр, приуроченный к 650-летию Кирова, завершился в Кировской области. Десять известных художников из России, Китая, Белоруссии работали на малой родине братьев Виктора и Аполлинария Васнецовых на протяжении двух недель.





Участники успели создать 100 картин о Кировской области. Результатом работы стали уникальные произведения об исторических и живописных местах, связанных с именем Васнецовых. Художники вдохновлялись селом Рябово и его окрестностями, старинными улицами и домами Кирова, природой вятской земли.





Полотна войдут в итоговую экспозицию международного пленэра. Жители и гости Кирова смогут посмотреть работы с 21 августа в Вятском художественном музее. Часть работ останется в его фондах после завершения выставки.





Творческий форум также назвал победителя. Им стал народный художник РФ, академик РАХ, профессор Московского государственного академического художественного института имени Сурикова.









Фото: Предоставлено Дирекцией 650-летия город Киров