В Петербурге на выставке представят редчайшие работы Василия Кандинского

В Bashmakov Gallery, расположенной на территории квартала «Ленполиграфмаш», 23 августа откроется новая экспозиция под названием «Цветозвуки», посвященная творчеству выдающегося русского художника и теоретика искусства Василия Кандинского. Выставка станет результатом более чем десятилетней работы по организации коллекции, в ходе которой специалисты искали произведения художника по всему миру.





Многие из его работ в 30-е годы XX века попали под нацистскую программу, уничтожившую множество авангардных произведений, включая работы Кандинского. В выставке «Цветозвуки» можно будет увидеть свыше 50 оригинальных графических работ художника, включая редкие листы из серий Klänge («Звуки») и Regards sur le passé («Воспоминания о прошлом»). Галерея представит также цветные литографии и ксилографии разных периодов его творчества.





В пресс-служб галереи напомнили, что часть оригинальных графических работ была напечатана вдовой художника Ниной Кандинской уже после его смерти. Множество произведений будут впервые показаны в Санкт-Петербурге.





Основатель галереи Павел Башмаков подчеркнул, что выставка охватывает три ключевых периода в творчестве Кандинского, позволяя проследить изменения его художественного стиля. Художник был синестетом и воспринимал взаимосвязь между цветом и звуком, что отразилось в его работах. Организаторы выставки подготовили мультимедийный контент с музыкальным оформлением, который дополнит восприятие оригинальных произведений. Экспозиция «Цветозвуки» будет открыта до 23 марта 2025 года.









Фото: Предоставила пресс-служба Bashmakov Gallery