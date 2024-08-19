В Приморье начала работать иммерсивная выставка о Федоре Конюхове

Иммерсивная выставка «Федор Конюхов: Путешествие длиною в жизнь» начала работать во Владивостоке. В экспозицию вошли 54 картины и вещи знаменитого путешественника и художника.





Пресс-секретарь макрорегиона «Дальний Восток» «Почты России» Ольга Колдышева сообщила ТАСС, что выставка открылась в понедельник, 19 августа.





«54 картины знаменитого путешественника и двухметровую статую Николая Чудотворца весом более 400 кг «Почта России» доставила из Москвы во Владивосток», — уточнила собеседница агентства.





По словам Колдышевой, зрители могут не просто увидеть произведения выдающегося художника, но и совершить иммерсивную прогулку по следам Конюхова. В арт-пространстве установлен специальный почтовый ящик, чтобы посетитель при желании отправил открытку близким или поделился впечатлениями о проведенном на выставке времени.









Фото: Rutube