Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» раскрыл тему деловой программы

С 9 по 14 сентября 2024 года на горном курорте «Роза Хутор» пройдет третий фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». В рамках деловой программы организаторы анонсировали первую панельную дискуссию, которая состоится 11 сентября. На встрече «Творцы и продавцы» соберутся продюсеры и руководители маркетинг-департаментов онлайн-кинотеатров.





Модератором сессии выступит Гавриил Гордеев, генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Okko. Он отметил, что в обсуждении поднимется тема конфликта между создателями контента и его распространителями, который можно сравнить с классической проблемой отцов и детей. Гордеев подчеркнул важность сотрудничества между производителями и маркетологами, основанного на доверии и взаимопонимании.





В дискуссии примут участие сооснователи «Студии Видеопрокат» Алексей Киселев и Сергей Бондарчук, продюсер Дмитрий Нелидов и генеральный продюсер ПК «Среда» Иван Самохвалов. Интересы маркетинга представят Евгения Мельникова, директор по контентному маркетингу и PR Wink; Анастасия Полякова, директор по маркетингу KION; Сергей Костров, директор по маркетингу Okko; и Ренат Шаяхметов, директор по бренду и контентному маркетингу Иви.





Фестиваль «Новый сезон», организованный крупнейшими онлайн-кинотеатрами, станет площадкой для здоровой конкуренции и объединения интересов отрасли. Деловая программа фестиваля затронет актуальные вопросы, стоящие перед индустрией в современном мире.









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