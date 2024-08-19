Сибирский юношеский оркестр Красноярской филармонии выступит в Норильске

С 15 по 26 августа 2024 года в Норильске, одном из крупнейших городов за Полярным кругом, проходит образовательная сессия Сибирского юношеского оркестра Красноярской филармонии. В рамках проекта «Северная оркестровая академия» юные музыканты со всей Сибири участвуют в трех концертах симфонической музыки, мастер-классах и культурной программе.





Занятия для молодых артистов ведут педагоги Образовательного центра Юрия Башмета — опытные музыканты из ведущих оркестров России. Мастер-классы проходят в Норильской детской школе искусств с 15 по 22 августа. Также запланированы общие репетиции коллектива под руководством Леонида Жуковского.





24 августа Сибирский юношеский оркестр выступит на сцене Заполярного театра драмы имени Владимира Маяковского. В программе концерта — «Вальс-фантазия» и симфоническая фантазия на темы песен свадебной и плясовой «Камаринская» Михаила Глинки, а также сюита «Метель» Григория Свиридова, основанная на повести Александра Пушкина.





25 августа оркестр примет участие в праздновании Дня шахтера. На Комсомольской площади Норильска юные музыканты исполнят произведения Дмитрия Шостаковича, Астора Пьяццоллы, Иоганна Брамса, Вольфганга Амадея Моцарта и Эдварда Грига.





Особое внимание привлекает запись выступления оркестра в природной локации. Генеральный директор Красноярской филармонии Евгений Стодушный рассказал о планах провести концерт в ущелье «Красные камни» в предгорье плато Путорана. По его мнению, это станет примером выхода академической музыки за пределы концертного зала, благодаря уникальному природному амфитеатру. Стодушный уверен, что это событие останется в памяти молодых оркестрантов надолго.









Фото: Предоставила пресс-служба Красноярской краевой филармонии