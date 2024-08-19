Русский фольклор впервые представили на фестивале «Кочевник» в Монголии

Фольклорный ансамбль «Стрела» из Алтайского краевого колледжа культуры и искусств дебютировал на международном фестивале кочевой культуры «Кочевник» в Монголии. В рамках программы «Круглый год» участники ансамбля продемонстрировали праздники русского народного календаря, что произошло впервые в истории фестиваля.





Руководитель коллектива Елена Эйхельс отметила, что студенты старших курсов впервые выступили на этом мероприятии и представили результаты своей поисково-исследовательской работы, которая легла в основу репертуара ансамбля.





Организаторы фестиваля из департамента культуры и искусств Монголии высоко оценили исполнительский уровень и сценическое мастерство «Стрелы». Коллектив выделился среди участников из 21 монгольского аймака, представивших 362 вида нематериального культурного наследия, передает ТАСС. В оргкомитете фестиваля подчеркнули, что главная цель мероприятия заключается в популяризации нематериального культурного наследия и его передаче будущим поколениям.









Фото: Rutube