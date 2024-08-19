Экранизация «Бордерлендс» стала лидером проката в России

Фантастический боевик «Бордерлендс» режиссеров Элая Рота и Тима Миллера стал лидером кинопроката в России и на территории стран СНГ. Картина заработала 35,9 миллиона рублей за минувшие выходные.





Фильм рассказывает об охотнице за головами Лилит. Главной героине нужно объединиться с искателями приключений, сразиться с инопланетянами и спасти мир от надвигающейся катастрофы. В главных ролях снялись Кейт Бланшетт, Джейми Ли Кертис, Джек Блэк, Хейли Беннетт, Кевин Харт, Джина Гершон, Ариана Гринблатт, Эдгар Рамирес, Янина Гаванкар и другие.





Второе место в прокате занял канадско-американский триллер Осгуда Перкинса «Собиратель душ» с Николасом Кейджем, гласит отчет портала «Кинобизнес». Фильм заработал за выходные 23,8 млн рублей без учета недоступных в российских кинотеатрах «Дэдпула и Росомахи» и нового «Чужого».





Замыкает тройку лидеров проката семейный фильм «Мой дикий друг» режиссера Анны Курбатовой. Картина о семикласснике, который нашел в лису лисенка и выходил его, заработала 18,4 миллиона рублей.









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