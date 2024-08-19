В Театре Вахтангова стартовали гастроли Красноярского ТЮЗа

Гастроли Красноярского театра юного зрителя проходят в Москве с 19 по 25 августа. Спектакли состоятся на Основной и Новой сценах Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, сообщили организаторы тура.





Директор театра Кирилл Крок отметил, что Красноярский ТЮЗ занимает особое место в мире детского театра и активно развивается. Он подчеркнул, что у них сложились крепкие партнерские отношения, и это уже второй визит красноярцев в Москву за лето, где они открывают гастроли на сцене Вахтанговского театра, передает ТАСС.





Крок вспомнил успешные гастроли Красноярского ТЮЗа в 2021 году и добавил, что на этот раз зрители увидят три спектакля: «Алиса», «Евгений Онегин» и «Анна Каренина». Он выразил уверенность, что такие события олицетворяют единое культурное пространство страны.





Гастроли откроет визуальный спектакль «Алиса» по мотивам произведений Льюиса Кэрролла, который покажут 19, 20 и 21 августа. Затем на сцене представят «Евгения Онегина», а 23 и 24 августа зрители увидят психологический балет «Анна Каренина». Все спектакли получили престижные награды, включая «Золотую маску» и «Арлекина».









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