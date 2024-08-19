В Барнауле пройдет театральный фестиваль о жизни и творчестве Василия Шукшина

В Барнауле всего через месяц стартует театральный фестиваль, посвященный жизни и творчеству Василия Шукшина. Фестиваль «Здравствуйте, люди!» пройдет с 18 по 27 сентября и приурочен к 95-й годовщине со дня рождения писателя.





В программе мероприятия задействуют три сцены Алтайского краевого театра драмы имени Шукшина, а также улицы города и Музей истории литературы, искусства и культуры Алтая. В основном репертуаре фестиваля ожидаются 13 спектаклей из Петербурга, Хабаровска, Нижнего Новгорода, Саратова, Казани, Мотыгино, Луганска, Мытищ, Бийска и Туркестана. Большинство постановок основаны на малой прозе Шукшина.





В числе приглашенных коллективов — Драматический театр «На Литейном», который представит «Рассказы». Театр драмы, музыки и поэзии из Саратова покажет «Два рассказа». Интересной станет постановка рассказов, обрамленных казахскими песнями, в рамках спектакля «Деревенские рассказы» от Музыкально-драматического театра Туркестана. Бийский драматический театр представит спектакль «Странные люди».





Фестиваль не обойдется без соперничества — зрителей ждут две версии «Калины красной», одна из Хабаровска, другая из Мотыгино. Уникальным будет спектакль от хозяев фестиваля «Дитенок мой», рассказывающий о семье Шукшина и его матери на фоне трагических событий 30–40-х годов прошлого столетия. В программу также включен музыкально-хореографический спектакль «Жил человек» от Государственного молодежного ансамбля «Алтай».









Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля