Более 570 заявок поступило на Международный фестиваль документального кино в Красноярске

Режиссеры из 64 стран подали 578 заявок, чтобы поучаствовать в Международном фестивале авторского документального кино SiberiaDOC, который пройдет в Красноярске с 29 ноября по 8 декабря в этом году. В оргкомитете сообщили, что прием заявок завершился.





Больше всего фильмов поступило от режиссеров и правообладателей из России, Ирана, Бразилии, Испании, Китая, Италии и Аргентины, передает ТАСС. По словам организаторов, РФ стала лидером по числу заявок. Объясняется это тем, что в фестивале появилась отдельная российская программа фильмов.





Программный директор смотра Кристина Даурова сообщила, что количество заявок от режиссеров выросло. Она отметила, что уже заявлено больше достойных фильмов, которые хотелось бы показать красноярскому и российскому зрителю.





В 2024 году на фестивале выберут лучшие документальные работы в коротком и полном метре. Отдельно жюри выделит фильмы из России.









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