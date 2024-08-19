Посол Азербайджана в России высоко оценил значимость русской культуры в мире

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы подчеркнул важность русской культуры в мире. Дипломат отметил, новые послы должны осознавать, что Москва считается одной из культурных столиц мира, независимо от политической обстановки.





Бюльбюль оглы в интервью ТАСС признался , что всегда советует своим коллегам и их семьям активно использовать культурные возможности города, такие как театры, концерты и выставки. Посол также упомянул о великих именах русской литературы и музыки, таких как Толстой, Достоевский и Чайковский, которые оставили неизгладимый след в мировой культуре.





Дипломат обратил внимание на значимость музеев, таких как Кремлевский и музей А. С. Пушкина. Посол высоко оценил культурные события в Санкт-Петербурге.





Кроме того, Бюльбюль оглы рассказал о своем опыте работы в Межгосударственном фонде гуманитарного сотрудничества стран СНГ. Он активно участвовал в организации культурных мероприятий по всей России, подчеркивая важность гуманитарного общения между странами.









Фото: Pixabay.com