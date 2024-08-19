Стартовал XXIV Белгородский международный славянский пленэр

19.08.2024
В Алексеевском городском округе Белгородской области стартовал XXIV международный славянский пленэр. В муниципалитете сохранились исторические объекты, которые лягут в основу сюжетов произведений участников.
Художникам предстанут ветряная мельница в селе Меняйлово и усадьба Станкевичей с липовым парком в селе Муходеровка. Их мастера и изобразят на холсте.
Инициатором пленэра выступило Белгородское региональное отделение Союза художников России. Событие проводится в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».
По итогам пленэра работы художников отправятся в фонды государственных и муниципальных музеев области. В настоящий момент в Белгородском художественном музее работает выставка Виталия Леуса.
Фото: Pixabay.com