На острове Кижи в Карелии проходит ежегодный фестиваль колокольных звонов

18.08.2024
Фестиваль «Кижский благовест» на острове Кижи в Карелии собрал звонарей из разных уголков России, которые представляют свое искусство на колокольнях острова в честь празднования Преображения Господня, передает ТАСС.
Фестиваль начался со звонов на колокольне Кижского погоста и будет продолжаться до 20 августа. В заключительный день фестиваля на острове Еглов прозвучат колокола часовни Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».
В рамках фестиваля мастера колокольных звонов впервые за более чем 80 лет показали свое искусство в восстановленной часовне Знамения Пресвятой Богородицы в деревне Корба. Местные жители смогли услышать колокольный звон в этой часовне, который не звучал с 1937 года.
Фестиваль «Кижский благовест» стал возможным благодаря поддержке меценатов, которые помогают восстанавливать старинные храмы и часовни Заонежья.
Фото: Pixabay.com