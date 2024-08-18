Скончался актер дубляжа Борис Быстров

Советский и российский актер кино и дубляжа Борис Быстров скончался в возрасте 79 лет, сообщает ТГ-канал «Кинопоиск Индустрия», ссылаясь на жену артиста Ирину Савину.





В 1966 году Быстров окончил школу-студию МХАТ, актером дубляжа начал работать с 1970-х годов. В частности, он дублировал актера Марлона Брандо во всех фильмах, выходивших в отечественном прокате.





Быстров также известен по озвучке ряда иностранных кинолент и сериалов. Его голосом говорили Гомер в мультсериале «Симпсоны», а также герои «Футурамы», «Звездных войн», «Людей Икс» и трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене.





Всего он озвучил персонажей более 400 фильмов, сериалов, мультфильмов и компьютерных игр.





В театре имени Ермоловой, где Быстров служил с 1968 года, сообщили, что прощание с артистом пройдет в здании театра, дату и время сообщат дополнительно.









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