Скончался актер дубляжа Борис Быстров

18.08.2024
Советский и российский актер кино и дубляжа Борис Быстров скончался в возрасте 79 лет, сообщает ТГ-канал «Кинопоиск Индустрия», ссылаясь на жену артиста Ирину Савину.
В 1966 году Быстров окончил школу-студию МХАТ, актером дубляжа начал работать с 1970-х годов. В частности, он дублировал актера Марлона Брандо во всех фильмах, выходивших в отечественном прокате.
Быстров также известен по озвучке ряда иностранных кинолент и сериалов. Его голосом говорили Гомер в мультсериале «Симпсоны», а также герои «Футурамы», «Звездных войн», «Людей Икс» и трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене.
Всего он озвучил персонажей более 400 фильмов, сериалов, мультфильмов и компьютерных игр.
В театре имени Ермоловой, где Быстров служил с 1968 года, сообщили, что прощание с артистом пройдет в здании театра, дату и время сообщат дополнительно.
Фото: Pixabay.com