Открылась выставка, посвященная 90-летию Георгия Гараняна

В Музее Сергея Прокофьева представлена экспозиция «Легенды джаза. Георгий Гаранян», посвященная жизни и творчеству выдающегося музыканта. Как сообщает «Российская газета», выставка включает уникальные экспонаты, такие как музыкальные инструменты, личные вещи и рукописи композиций.





В выставочном зале представлена разнообразная экспозиция, включающая саксофоны, на которых играл Гаранян, а также коллекция его сценических галстуков и бабочек.





В центре внимания — инструменты, использовавшиеся в ансамбле «Мелодия», которые помогали создавать знаменитое звучание коллектива.





Выставка также включает документы и фотографии, связанные с творческой карьерой музыканта, среди которых удостоверение об окончании дирижерских курсов, необходимых для работы в оркестре кинематографии.





Гаранян сочинил музыку для многих фильмов, включая «Покровские ворота». Особое внимание на выставке уделено учебным пособиям по аранжировке, автором которых был Гаранян. Эти пособия, ставшие настольными книгами для джазменов, представлены в экспозиции.









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