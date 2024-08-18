На берегу Байкала состоялась премьера балета «Шопениана»

На берегу Байкала, в селе Турка, артисты Бурятского государственного театра оперы и балета представили премьерный показ балета «Шопениана». Постановку Михаила Фокина представили в интерпретации известного режиссера и хореографа, народного артиста России Андриса Лиепы, передает ТАСС.





Сцена была устроена так, что казалось, будто артисты парят на фоне заката и водной глади озера.





Постановка стала частью концертной программы «Балет на Байкале», прошедшей на открытой площадке в природных декорациях.





В программу, помимо балета «Шопениана», вошли более десяти номеров. Среди них — адажио из балета «Красавица Ангара» Льва Книппера и Бау Ямпилова в хореографии Игоря Моисеева, исполненное народной артисткой Бурятии Лией Балдановой и заслуженным артистом Виктором Дампиловым.





Также были представлены солисты Государственного академического театра оперы и балета Монголии Гантулга Нямцырен и Алтангэрэл Эрдэнэболд с адажио из «Лебединого озера» Петра Чайковского в постановке Льва Иванова. В числе приглашенных артистов были солисты Большого театра Маргарита Шрайнер и Алексей Путинцев, исполнившие па-де-де из балета Бориса Асафьева «Пламя Парижа».









Фото: Pixabay.com