Ушел из жизни французский актер Ален Делон

Ален Делон, один из самых узнаваемых и влиятельных актеров французского кино, умер в возрасте 88 лет. Об этом стало известно из сообщения его детей, передает «Российская газета».





Последние годы жизни Ален Делон провел в борьбе с раком и болезнью Альцгеймера. Его здоровье значительно ухудшилось после инсульта в 2019 году.





Ален Делон обрел широкую известность благодаря ролям в таких фильмах, как «На ярком солнце» (1960), «Рокко и его братья» (1960), «Леопард» (1963) и «Черный тюльпан» (1964). За свою карьеру он был номинирован на «Золотой глобус» в категории «Лучший дебютант» и получил премию «Сезар» за лучшую мужскую роль в фильме «Наша история» (1984).





Делон также был удостоен звания офицера ордена Почетного легиона.









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