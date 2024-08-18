Ушел из жизни французский актер Ален Делон

Последние годы жизни Ален Делон провел в борьбе с раком и болезнью Альцгеймера.
Автором работы выступит художник Василий Куклев.
Открытие сопровождалось выступлением Всероссийского юношеского симфонического оркестра под руководст...
Программа включала также бесплатные автобусные и пешие экскурсии по мемориальному комплексу на Покло...
Проект представит произведения искусства, созданные на основе экспериментов с фотопечатными техникам...
Последние годы жизни Ален Делон провел в борьбе с раком и болезнью Альцгеймера.
Автором работы выступит художник Василий Куклев.
Открытие сопровождалось выступлением Всероссийского юношеского симфонического оркестра под руководст...
Программа включала также бесплатные автобусные и пешие экскурсии по мемориальному комплексу на Покло...
Проект представит произведения искусства, созданные на основе экспериментов с фотопечатными техникам...
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С 2024 года фестиваль театров кукол «Карусель сказок» объединен с театральным форумом для особенных ...
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18.08.2024