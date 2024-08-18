В Москве пройдут показы более 110 фильмов из разных стран

В Москве с 23 по 28 августа пройдет первая Московская международная неделя кино. Зрителям покажут свыше 40 российских и 70 зарубежных фильмов, включая картины из Китая, Индии, Ирана и других стран, сообщает «Большая Азия».





Так, например, китайский кинематограф будет представлен военной лентой «Король неба» о летчике-испытателе сверхсекретных самолетов-истребителей.





Индийский кинематограф представит блокбастер «RRR: рядом ревет революция» с динамичными трюками и яркими спецэффектами, а также научно-фантастический фильм «Калки, 2898 год нашей эры», ставший рекордсменом индийского кинопроката.





Из Ирана в российскую столицу привезут мистическую драму «Альцгеймер» Ахмеда Реза Мотамеди и фильм «Коммивояжер».





Ранее « Культура » сообщала, что Московская международная неделя кино может стать регулярной, если мероприятие пройдет успешно.









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