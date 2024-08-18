В Астрахани создадут онлайн-платформу о культуре Прикаспийских стран

Онлайн-платформу о достопримечательностях Прикаспийских стран предложил создать директор IT-компании Aqua Trio LLC, соучредитель журнала «Пресса Узбекистана» Республики Узбекистан Артур Кан на Каспийском медиафоруме в Астрахани, сообщает ТАСС.





IX Каспийский медиафорум проходит в Астрахани 16-17 августа, мероприятие объединяет журналистов, представителей органов власти и общественных организаций из России, Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркменистана, Молдовы и Узбекистана. Всего в форуме принимают участие свыше тысячи человек.





По словам Кана, платформа может включить видеоконтент, текстовые файлы, виртуальные экскурсии, онлайн-уроки. Он считает, что такая платформа позволит «стереть границы между культурами». Кроме того, недавно в Узбекистане уже запущена виртуальная платформа, где представлена информация о культуре республики. По замыслу организаторов в ближайшее время платформа станет доступна не только на узбекском, но и на русском языке.









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