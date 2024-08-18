Первой премьерой 37 сезона в московском театре «Модерн» станет «Скотный двор»

18.08.2024
В московском театре «Модерн» стартовали репетиции спектакля по знаменитой повести Джорджа Оруэлла «Скотный двор». Открытие 37-го сезона театра ожидается 5 октября, передает «Российская газета».
7 сентября состоится открытая репетиция, на которую приглашаются зрители, чтобы первыми увидеть фрагменты готовящегося спектакля.
Режиссер Юрий Грымов отмечает, что работа над «Скотным двором» представляет собой непростую задачу для актеров: им предстоит воплотить на сцене образы животных с четкой индивидуальностью и одновременно передать глубинный смысл произведения.
В проекте участвуют художник-сценограф Мария Соловьева, дизайнер костюмов Катя Никитина и специалист по свету Мария Артеменко, которые совместно трудятся над созданием визуального и атмосферного оформления спектакля.
Фото: Pixabay.com