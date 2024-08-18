В Сухуме состоялся концерт Хиблы Герзмавы и Олега Аккуратова

В Сухуме, на сцене Абхазского государственного драматического театра, прошел концерт народной артистки России и Абхазии Хиблы Герзмавы и пианиста Олега Аккуратова, состоявшийся в рамках музыкального фестиваля «Хибла Герзмава приглашает», передает ТАСС.





Все средства, собранные на этом концерте, были направлены на реабилитацию 11-летней Фридонны Авидзбы из Абхазии, страдающей острым лимфобластным лейкозом.





Программа вечера под названием «Где-то далеко, в памяти моей...» включала произведения советских композиторов, таких как Александра Пахмутова, Марк Фрадкин, Ян Френкель, Исаак Дунаевский и Василий Соловьев-Седой.





На 18 августа запланирован концерт у подножия Бедийского собора, памятника архитектуры X века. Хибла Герзмава споет с Академическим большим хором «Мастера хорового пения» под управлением народного артиста РФ Льва Конторовича, ранее сообщала газета « Культура ».









Фото: Pixabay.com