В Казани стартовал XI Фестиваль уличного кино

18.08.2024

В Казани стартовал XI Фестиваль уличного кино
В Казани открытие XI Фестиваля уличного кино началось с показа внеконкурсной программы, передает «Культуромания».

По словам генерального продюсера фестиваля Александра Щерякова, в этом году на суд жюри было представлено более 800 работ со всей страны. Из них для конкурсной программы было отобрано всего семь фильмов.

Посетить показ конкурсных картин и проголосовать за лучший фильм может любой желающий.

Победитель конкурса получит приз в размере 1 миллиона рублей. Награждение состоится в сентябре.

Фестиваль уличного кино — крупнейший зрительский смотр фильмов короткого метра в России. Начиная с 2014 года показы кинофестиваля посмотрели более 5 млн человек из 67 стран мира.


Фото: Pixabay.com