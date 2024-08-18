В Казани стартовал XI Фестиваль уличного кино

В Казани открытие XI Фестиваля уличного кино началось с показа внеконкурсной программы, передает «Культуромания».





По словам генерального продюсера фестиваля Александра Щерякова, в этом году на суд жюри было представлено более 800 работ со всей страны. Из них для конкурсной программы было отобрано всего семь фильмов.





Посетить показ конкурсных картин и проголосовать за лучший фильм может любой желающий.





Победитель конкурса получит приз в размере 1 миллиона рублей. Награждение состоится в сентябре.





Фестиваль уличного кино — крупнейший зрительский смотр фильмов короткого метра в России. Начиная с 2014 года показы кинофестиваля посмотрели более 5 млн человек из 67 стран мира.









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