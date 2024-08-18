В Хабаровском крае появится первый мурал, посвященный шахтерам

В поселке Чегдомын Хабаровского края к 24 августа, Дню шахтера, на фасаде одного из зданий появится первый мурал, посвященный шахтерскому труду. Автором работы выступит художник Василий Куклев, сообщает «Российская газета».





Инициатором создания мурала стал Фонд Андрея Мельниченко, который поддержал эту инициативу. Известный художник Василий Куклев выбрал шахтерскую тему для своего первого монументального произведения в столице района, подчеркнув значимость шахтерской профессии для региона.





Настенное произведение искусства будет размещено на фасаде дома № 44 на улице Центральной, став важным культурным объектом и напоминанием о значимости шахтерского труда для поселка.









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