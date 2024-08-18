Музей Победы организовал программу о профессиях времен Великой Отечественной войны

17 августа в Музее Победы на Поклонной горе состоялась масштабная программа «Парк Победы. Главный патриотический». Гостям была предоставлена возможность узнать о подготовке и быте солдат различных родов войск в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Музея Победы.





В ходе мероприятия гости могли познакомиться с такими военными профессиями, как десантник, сапер и пехотинец, а также попробовать себя в их роли, участвуя в различных интерактивных заданиях. Например, участники учились собирать солдатский вещмешок, метать гранаты и проходить полосу препятствий, а также разбирались в устройстве парашюта и штыковом бое.





Помимо военной тематики, программа включала мастер-классы, посвященные популярным профессиям середины XX века, таким как швея, кузнец и сапожник. На танцевальной площадке проводились занятия по танцам 1940-х годов, а рядом с легендарной полуторкой развернулась концертная программа с выступлениями детских и юношеских коллективов.





Всего на территории мемориального комплекса работало более 70 интерактивных площадок, на которых были представлены исторические реконструкции. Посетителям предлагалось принять участие в квесте «Красноармейская книжка». Программа, проводимая правительством Москвы и Музеем Победы, включала также бесплатные автобусные и пешие экскурсии по мемориальному комплексу на Поклонной горе.









Фото предоставлено пресс-службой Музея Победы