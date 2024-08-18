В Петербурге открывается выставка, посвященная фотопечатным экспериментам Новикова и его соратников

18.08.2024
23 августа в музейно-выставочном центре РОСФОТО начнется экспозиция, посвященная художественным экспериментам Новой академии изящных искусств Тимура Новикова. Внимание выставки сосредоточено на старинных техниках фотопечати, в которых сочетаются элементы живописи и фотографии, сообщает «Российская газета».
В середине 1990-х годов художники Новой академии начали исследования, посвященные взаимодействию античности, современного искусства и фотопечати. Эти работы, вдохновленные классическими идеалами, продолжают традиции, заложенные Уильямом Генри Фоксом Тальботом, изобретателем фотографии.
Специальный научный отдел Новой академии, созданный для изучения и возрождения старинных фототехнологий, работает до сих пор, проводя исследования и организуя выставки. В экспозиции будут представлены работы основателей отдела: Тимура Новикова, Андрея Медведева, Дениса Егельского, Станислава Макарова и Егора Острова, которые своим творчеством внесли значительный вклад в развитие светописи и фотопечати.
Выставочный проект «О.Н.И. Фотоэксперименты Новой академии изящных искусств Тимура Новикова» представит произведения искусства, созданные на основе экспериментов с фотопечатными техниками, такими как гуммиарабик, бромойль и ванн Эйка.
Фото: Pixabay.com