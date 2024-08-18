В Мурманской области стартовал VI фестиваль северной культуры «Имандра»

В Мончегорске Мурманской области пройдет VI фестиваль северной культуры «Имандра», сообщает ТАСС.





В этом году организаторы решили расширить тематику, включив в программу элементы, посвященные коренным малочисленным народам Кольского полуострова.





Посетители смогут погрузиться в атмосферу средневекового поселения,принять участие в реконструкциях и даже отправиться в плавание на настоящем драккаре. Также состоится костюмированное шествие Северян, которое символизирует возвращение домой после похода. Впервые музыкальная программа будет идти без перерывов на протяжении обоих дней фестиваля.





Фестиваль северной культуры «Имандра», ранее известный как Imandra Viking Fest, проводится в Мончегорске с 2018 года. Первоначально он был сосредоточен на тематике викингов, но в 2024 году его концепция была расширена.









Фото: скриншот Youtube