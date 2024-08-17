Завершился Юсуповский фестиваль искусств в Архангельском

17.08.2024
Фестиваль в музее-заповеднике «Архангельское» завершился выступлением Вероники Кожухаровой и струнного квинтета, сообщается в ТГ-канале Минкультуры России.
Фестиваль, включавший в себя джазовые и классические концерты, театральные постановки и поэтические чтения, открыл публике ранее неизвестные произведения Н. Б. Юсупова-младшего.
«Фестиваль занял место в наших сердцах и, мы надеемся, станет прекрасной традицией Архангельского», — отмечено в сообщении.
О проведении фестиваля в Архангельском ранее сообщала газета «Культура
».
Юсуповский фестиваль искусств — новый культурный проект, организованный музеем-заповедником «Архангельское». В 2024 году фестиваль прошел впервые и был приурочен к 105-летию музея.
Фото: скриншот Youtube