Шесть концертов классической музыки состоятся в Тюмени в рамках 34-го фестиваля «Алябьевская музыкальная осень»

В Тюмени с 1 по 20 октября пройдет 34-й фестиваль «Алябьевская музыкальная осень», в рамках которого запланировано шесть концертов классической музыки. Организаторы ожидают как минимум 4 тысячи зрителей, что превышает прошлогодний показатель, передает ТАСС.





Среди приглашенных гостей «Алябьевской музыкальной осени» — Магнитогорская хоровая капелла и трио имени Хачатуряна.





В программу фестиваля входят концерт открытия «Клавесин — гость из прошлого» с участием оркестра «Камерата Сибири», Вечер русского романса, концерт «Музыка Франции», кантата Сергея Прокофьева «Александр Невский», совместный концерт Тюменского филармонического оркестра и трио имени Хачатуряна, а завершится фестиваль концертом «Земля моя — Россия».





«Алябьевская музыкальная осень» впервые состоялась в 1987 году в Тобольске и была приурочена к 200-летию со дня рождения композитора Александра Алябьева. Изначально фестиваль задумывался как камерное музыкальное мероприятие, включающее выступления небольших музыкальных коллективов, хоров, оркестров и солистов. С течением времени фестиваль расширил свою программу, добавив симфоническую музыку, оперу и джаз, и стал ежегодным традиционным событием, открывающим концертный сезон в Тюменской филармонии.









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