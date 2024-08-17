Губернский театр начнет сезон постановкой «Капитанской дочки» в режиссуре Сергея Безрукова

Московский Губернский театр начинает год премьерой «Капитанской дочки». Постановка, над которой работали с прошлого года, пройдет под руководством художественного руководителя театра Сергея Безрукова, передает «Российская газета».





В постановке особое внимание уделено описательному тексту Пушкина, что, по словам режиссера, часто упускается в других интерпретациях. Безруков сравнивает «Капитанскую дочку» с историей Ромео и Джульетты, подчеркивая важность персонажа Петра Гринева, который остался верен своему долгу, несмотря на все трудности.





Над созданием постановки вместе с Безруковым трудились главный художник Вахтанговского театра Максим Обрезков и художник по свету Александр Сиваев, известные своими работами на крупнейших российских сценах. Спектакль включает не только текст оригинальной повести, но и отрывки из монографии Пушкина «История Пугачевского бунта» и исторические документы эпохи, включая протоколы допросов и материалы судебных процессов, связанных с восстанием Емельяна Пугачева.





Премьера «Капитанской дочки» станет частью празднования 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В спектакле роли исполнят Дмитрий Карташов в образе Емельяна Пугачева, Даниил Вершинин и Олег Савостюк в роли Петра Гринева, а Александра Лукьянова сыграет Машу Миронову.









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